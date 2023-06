Trop chères les voitures électriques? Renault, Citroën et Volkswagen vont vendre des modèles sous les 25.000€

Posez la question du principal frein à l’acquisition d’une voiture électrique et vous aurez systématiquement la même réponse : le prix reste le principal handicap des modèles à batteries par rapport à ceux munis d’un réservoir. Prenez n’importe quel modèle thermique et comparez les prix avec son homologue électrique et vous aurez, en moyenne, une différence de prix de 10 à 15.000 euros en défaveur du second. Un exemple ? La Peugeot 208 thermique d’entrée de gamme est vendue à 20.250 euros aujourd’hui. Le même modèle, électrique, de la marque au Lion n’est pas accessible à moins de 36.150 euros. Presque du simple au double.