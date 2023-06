Cette voiture électrique est l’une des plus légères du marché

L’EV Seven a été développée à la fois pour la route et pour la piste, avec toujours les valeurs de la marque bien en tête : légère, agréable à conduire et axée sur le conducteur.

Le petit roadster embarque donc un moteur de 240 chevaux intégré à l’essieu arrière. Le tout, pour un poids inférieur à 700 kg, soit environ 70 kg supérieur seulement à une Caterham Seven à essence. Le 0 à 100 km/h est ainsi réalisé en 4 secondes, et la vitesse de pointe culmine à 210 km/h environ.

Caterham incarne la voiture plaisir par excellence. ©Caterham

Le moteur est alimenté par une batterie de 51 kWh à refroidissement liquide. La marque ne dévoile pas de chiffre d’autonomie mais assure qu’il est possible d’enchainer les sessions de 20 minutes de roulage sur circuit. Ensuite, une charge de 15 minutes seulement (à 152 kW) permettra de repartir pour 20 minutes de piste.

Toujours au stade de concept, l’EV Seven sera présentée au public lors du Festival of Speed de Goodwood, au Royaume-Uni, en juillet prochain. Et la marque l’annonce déjà : un autre concept de voiture de sport entièrement électrique sera également dévoilé plus tard cette année.