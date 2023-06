Les boutons vont faire leur retour dans les intérieurs Volkswagen : "Cela a certainement causé des dégâts"

Depuis l’apparition de l’ID.3 en 2020, les modèles Volkswagen ont vu disparaitre leurs commandes physiques au profit de commandes par l’écran tactile. Une tendance généralisée dans l’automobile depuis que Tesla, puis Peugeot (avec la 308) ont initié ce merveilleux mouvement. Mais là où certaines marques ont su mettre des limites à la digitalisation (en conservant quelques boutons), Volkswagen avait fait le choix d’une intégration complète, que ce soit via l’écran ou par des commandes tactiles et haptiques. Ce qui se traduit malheureusement par une ergonomie compliquée, des activations de commande non-désirées pour peu que le mouvement manque de précision, et surtout, un plus grand nombre de manipulations qui engendre une déconcentration accrue de la conduite.