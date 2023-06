Un coup dur pour votre portefeuille : vos taxes auto vont bientôt augmenter, voici de quel montant

Mais le fisc est réputé pour être intransigeant en matière d’argent. La taxe de mise en circulation – à payer une seule fois au moment de l’immatriculation de la voiture – ainsi que la taxe annuelle de circulation augmenteront à nouveau au 1er juillet prochain, après avoir déjà subi une hausse proche de 9 % en 2022.

De quels montants seront augmentées ces taxes ? Les chiffres ne seront connus avec précision qu’à la toute fin du mois de juin. Mais, du côté du SPW fiscalité, on nous confirme que l’indexation sera de l’ordre de 5,2 % en Wallonie. Et Bruxelles pourrait épouser ce chiffre.

De 4 € à... plus de 300 € d'augmentation, selon votre véhicule

Concrètement, cela signifie que les propriétaires de petites citadines comme la Toyota Yaris, la Volkswagen Polo, la Renault Clio, la Citroën C3 ou la Dacia Duster devraient voir leur taxe de mise en circulation passer de 61,5 € à 64,7 € à Bruxelles et en Wallonie.

La taxe annuelle pour les nouvelles immatriculations, devrait quant à elle passer de 167,9 € pour les véhicules comptant 6CV fiscaux, à 176,6 €. Une 7 CV passera de 219 € à 230 €. Et une 8 CV de 271 à 285 €.

Pour les véhicules plus puissants comme la Volvo XC40, très prisée chez nous et pouvant monter jusqu’à 11 CV fiscaux, on passerait de 495 € de TMC à désormais 521 €. Et de 486 € de TC à 511 €.

Enfin, les propriétaires de bolides surpuissants seront ceux qui “douilleront” le plus. L’heureux propriétaire d’une Lamborghini Huracan de 25 CV fiscaux verra sa TMC passer de 4957 € à 5214 €, et sa TC de 3.022 à 3179 €. Pas sûr, cela dit, que cela fasse vraiment mal au portefeuille des plus fortunés.