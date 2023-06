7 modèles Alpine d’ici 2030 dont une nouvelle A310 et un cabriolet !

Dream Garage

Des objectifs clairement élevés, qui passeront par plusieurs étapes, à commencer par une gamme 100% électrique dès 2026. Si pour l’heure Alpine est centrée autour de l’A110, elle ajoutera à son offre la version de série du concept 290_ß faisant renaitre la célèbre Renault 5 Alpine. En 2025, ce sera au tour d’un 'Crossover GT de segment C' de faire son apparition. Un modèle qui sera produit à Dieppe, dans l’usine historique de la marque. Puis en 2026, ce sera au tour de l’A110 de céder sa place à une nouvelle génération. Ça, c’est le Dream Garage tel qu’annoncé par De Meo lors de la présentation du plan de relance Renaulution début 2021.

Quatre modèles inédits

Cette fois, le PDG a été plus loin, annonçant quatre autres nouveaux modèles d’ici 2030. La nouvelle A110 inaugurera une plateforme inédite baptisée APP. Celle-ci sera également utilisée pour un futur cabriolet, mais également pour faire revivre l’A310 (qui avait en son temps succédé à l’A110) qui prendra cette fois l’allure d’un coupé sportif à quatre places. Viendront ensuite s’ajouter deux modèles inédits plus grands, qui prendront place sur les segments D (comparable aux BMW Série 3 ou X3) et E (Série 5 /X5), sans que l’on sache pour l’instant s’ils prendront la forme de berlines ou de SUV.