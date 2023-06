Essai auto Honda ZR-V : A la conquête de l’Europe

Eugène Christophe, premier maillot jaune de l'histoire du Tour, en action. ©Presse Sports

Le meuble de bord n’est clairement pas le plus original du segment. Sérieux et horizontal dans ses traits, il s’apparente très fort à celui de la Civic. Il se montre donc ergonomique et l’écran central est lisible et réactif.

L'habitacle est quasiment identique à celui de la Civic, plutôt ergonomique donc. ©Honda

Comme une électrique

Le ZR-V reprend la mécanique hybride e:HEV de la Civic. Un moteur hybride original qui marie un moteur essence à deux moteurs électriques d’une puissance totale de 184 ch. Selon les phases de roulage, le moteur essence fera office de générateur d’énergie pour la batterie, alimentera les roues ou sera simplement coupé selon l’usage le plus efficient pour l’économie de carburant. Le tout se faisant bien sûr automatiquement. La sensation dominante est celle d’une voiture électrique, surtout avec les palettes au volant qui permettent de gérer la décélération et le renvoi d’énergie vers la batterie. Avec un peu d’anticipation, on peut pratiquement se passer de pédale de frein. Cela se montre très efficace, et en faire bon usage nous a permis d’enregistrer une consommation moyenne parfaitement dans la norme homologuée en WLTP : 5,7l/100km (131 g/km).

Le HR-V se montre plutôt dynamique sur route. ©Honda

Verdict











Nouvelle proposition pour Honda, le ZR-V semble avoir de bonnes cartes en main. Habitable et bien équipé, il se montre en plus très agréable sur la route où ses systèmes d’aide à la conduite – pourtant complets - ne sont pas trop intrusifs. En bon Honda, il sait aussi faire plaisir au conducteur, avec sa direction précise, son excellent compromis d’amortissement et son "Winding Control". Un artifice électronique qui s’enclenche automatiquement en conduite sportive pour garder le moteur à plus haut régime en courbes et favoriser les relances. Efficace. Le ZR-V sera commercialisé dès cet été a des prix compris entre 41.750€ et 46.300€.

Ses bons côtés :

- Son habitacle soigné et ergonomique

- Son tempérament routier gentiment dynamique

- Sa motorisation hybride douce et efficace

Honda ZR-V e:HEV

Longueur : 4,568 m

Largeur : 1,840 m

Hauteur : 1,620 m

Volume du coffre : 490 l

Poids : 1 589 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 5,7 l/100km

Puissance : 184 ch

Couple : 315 Nm

Vitesse max : 173 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,8 s

Emissions CO2 (WLTP) : 130 g/km

Prix de base : 41 750 € TVAC