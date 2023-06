Toyota présente la seconde génération du C-HR, développé en Belgique

Le nom du modèle s'affiche dans le bandeau lumineux. ©Toyota

L’habitacle est simplifié, ne conservant que le nécessaire en termes de boutons au centre et sur le volant. Le reste passe par l’écran central, de 8 ou 12,3 pouces selon le niveau d’équipement et les options choisies. De ces mêmes critères dépendra l’instrumentation, qui pourra être affichée sur une dalle numérique de 12,3 pouces. Les habillages sont voulus plus durables, avec notamment deux fois plus de matériaux recyclés que dans le précédent modèle. Bien entendu, tous les derniers développements de la marque en termes de sécurité active et passive sont intégrés au nouveau C-HR.

L'habitacle est épuré et élégant. ©Toyota

Hybride ou Plug-in

La grande nouveauté de cette génération se trouve sous le capot. Deux motorisations hybrides classiques seront proposées : 1.8l de 140 ch et 2.0l de 198 ch. Pour la première fois, cette dernière sera également proposée sous le capot du C-HR en version hybride rechargeable. La puissance est alors portée à 223 chevaux, et la consommation moyenne baisse à 0,9l/100km grâce à l’autonomie électrique permise par la batterie. Cette dernière n’a pas encore été officialisée par Toyota, mais l’on peut aisément l’estimer proche ou légèrement inférieure aux 72 km de la Prius, qui partage la même mécanique.

Le nouveau C-HR sera commercialisé en fin d’année. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais le prix d’appel devrait sans surprise se situer entre les 37.880€ de base d’une Corolla Cross, et les 44.950€ d’un RAV-4.