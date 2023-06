Suzuki a de grandes ambitions européennes : 3 nouveaux modèles en deux ans

Nouvel S-Cross, motorisation hybride pour le Vitara, facelift des Swace et Across : Suzuki n’a pas chômé ces derniers mois. Et cette salve de nouveautés va encore s’accentuer à court et moyen terme. Le constructeur a dévoilé son plan de croissance, qui compte une kyrielle de nouveautés. La première à nous parvenir sera la nouvelle génération de Swift, qui sera présentée avant la fin de l’année. Il s’agira toujours d’une citadine dotée de moteurs thermiques et micro-hybrides conventionnels. L’année 2024 verra arriver un nouveau facelift pour le Vitara, le second depuis son lancement en 2015 déjà. Cette fois, le SUV compact devrait arborer un tout nouveau visage si l’on en croit le rendu illustrant la signature lumineuse dévoilé par le constructeur.