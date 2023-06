Michelin installe son pneu sans air pour la première fois en Europe

En plus de ses avantages en termes de sécurité, l'Uptis aurait aussi des vertus écologiques en évitant la mise au rebut prématurée. ©Nicolas Morlet

Un concept pas si récent

Le concept du pneu sans air n’est pas si récent. Michelin en propose déjà depuis plusieurs années pour des applications sur des engins de chantiers et de travaux publics. « Mais le challenge était ici d’adapter la technologie à des vitesses bien plus élevées ». Les pneus Uptis forment un tout avec la jante, sur laquelle viennent se fixer les lamelles (ou ailettes) faites d’une combinaison de fibres de verre. La partie extérieure est composée d’une bande de roulement identique aux pneus classiques, qui peut donc être facilement adaptée aux besoins : été, hiver, ou quatre saisons comme c’est le cas sur les véhicules de La Poste. La bande extérieure étant ici identique au Michelin CrossClimate.

Avantages multiples

L’avantage de ce type de pneu est évident : aucune crevaison possible, et un risque quasi nul de déchirure, selon les porte-parole du manufacturier. Un avantage qui n’est finalement pas primordial pour La Poste, où « on enregistre environ une crevaison par mois sur 60 véhicules », selon Philippe Dorge, Directeur General Adjoint de La Poste, en charge du service Courrier-Colis. L’Uptis présente surtout un avantage écologique et économique explique Bruno de Ferandy, en charge du département première monte chez Michelin : "Uptis a une longévité équivalente à un pneu classique gonflé à sa pression optimale en permanence. Ce qui n’arrive jamais sur un pneu traditionnel. Qui vérifie la pression tous les mois sur son véhicule ? Peu de gens. Or on estime que chaque année dans le monde, 200 millions de pneus sont mis au rebus prématurément suite à une crevaison ou une usure anormale. Et cela apporte une plus grande sérénité et facilité d’usage, puisque les chauffeurs ne doivent plus contrôler la pression". Quant à la consommation, elle est annoncée équivalente à un pneu à air « en usage normal".

Par sa conception spécifique, l'Uptis est increvable et indéchirable. ©Nicolas Morlet

Meilleures sensations

Si nous n’avons pas pu prendre le volant des véhicules équipés de pneus Uptis, nous avons pu embarquer aux côtés de l’un des chauffeurs-livreurs de La Poste qui les utilisera pendant deux ans. De quoi nous rendre compte que la sensation reste très similaire à un pneu habituel en termes de confort, de niveau sonore et même de maintien en virage. Notre conducteur assure même avoir un meilleur ressenti dans la précision de conduite, et plus d’adhérence en courbe et au freinage.

Commercialisation en 2030

En attendant le résultat de ces tests en milieu réel avec La Poste, Michelin annonce déjà la mise en place d’autres partenariats, sans toutefois citer les intéressés. La commercialisation est toujours prévue en 2030… en fonction de l’évolution des législations. Dans certains pays, l’usage de pneus gonflés à l’air est en effet obligatoire.