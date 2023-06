Polestar et Tesla toujours en quête de fiabilité, au pire niveau depuis 37 ans : "L’industrie est à la croisée des chemins".

Globalement, J.D. Power note une détérioration de la fiabilité des véhicules neufs. Le nombre de problèmes par 100 véhicules (PP100) a augmenté de 11 points par rapport à l’étude de 2022, déjà marquée par une augmentation de 18 points par rapport à l’année précédente. Cette année, la moyenne est ainsi de 192 problèmes pour 100 véhicules !

Problèmes persistants et nouveaux problèmes

"L'industrie automobile est confrontée à un large éventail de problèmes de qualité, un phénomène sans précédent depuis les 37 ans d'existence de l'étude", déclare Frank Hanley, directeur principal du benchmarking automobile chez J.D. Power. "L'industrie est à la croisée des chemins et la voie que chaque constructeur choisira sera déterminante pour son avenir. Entre les problèmes persistants des années passées et l'augmentation de nouveaux types de problèmes, les nouveaux véhicules d'aujourd'hui sont plus complexes et offrent des technologies nouvelles et passionnantes, mais ne satisfont pas toujours les propriétaires". L'augmentation la plus importante du nombre de problèmes d'une année sur l'autre concerne les fonctionnalités, commandes et affichages (+3,2 PP100), suivie par l'infodivertissement (+2,3 PP100).

Trois marques de Stellantis constituent le podium de la dernière étude de qualité initiale de J.D.Power. ©J.D. Power

Les "aides à la conduite" en cause

Les problèmes rencontrés par les propriétaires dans la catégorie des aides à la conduite ont augmenté de 1,8 PP100 par rapport à l’an dernier. La plus problématique d’entre elles est l'alerte de franchissement de ligne et/ou l'aide au maintien de la trajectoire (7,2 PP100). Un dispositif pourtant de plus en plus contraignant à désactiver dans les voitures modernes. L'alerte de collision avant et l’aide au freinage d'urgence automatique (5,0 PP100) ont également leur lot de dysfonctionnements.

Stellantis qui rit, Polestar qui pleure

Au classement, c’est le groupe Stellantis qui tire son épingle du jeu : les marques Dodge, RAM et Alfa Romeo composent le podium, avec des scores de 140, 141 et 143 PP100 respectivement. Des marques qui utilisent pour la plupart de leurs modèles une technologie éprouvée, sans débauche d’électronique. C’est également vrai pour les trois marques suivantes, toutes du groupe General Motors : Buick, Chevrolet et GMC ; cette dernière faisant jeu égal avec Porsche, premier constructeur européen du classement (167 PP100).

Toutefois, étrangement, on retrouve également une marque de Stellantis en bas de classement : Chrysler, qui avec 250 PP100 fait jeu égal avec Volvo et… Volkswagen (249 PP100). Mais si Tesla rentre pratiquement dans le rang avec ses 257 PP100, c’est bien Polestar qui ferme la marche avec pas moins de 313 PP100 ! Ces deux dernières marques ne sont toutefois par intégrées véritablement au classement (ce qui explique leur barre grisée dans l’illustration ci-dessus) puisqu’elles ne collaborent pas avec J.D. Power pour l’établissement de ce classement, notamment dans la communication de leurs données.