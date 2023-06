Fiat ne vendra plus de voitures grises, et ce n’est pas un coup de pub

La gamme Fiat actuelle sera donc disponible en différentes nuances de couleurs parmi lesquelles : Gelato white, Sicilia orange, Paprika orange, Passione red, Blu Dipinto di Blu, Italia blue, Venezia blue, Rugiada green, Foresta green, Rose gold et Cinema black.

"Nous avons enfreint les règles : nous avons décidé d'arrêter la production des FIAT grises. C'est un défi et une rupture qui vise à renforcer le leadership de FIAT en tant que marque de la joie, des couleurs et de l'optimisme. L'Italie est le pays des couleurs et, à partir d'aujourd'hui, les FIAT aussi » déclare Olivier François, directeur général de Fiat. « FIAT veut inspirer les gens à vivre avec optimisme et positivité et ce sera également l'une des missions de la nouvelle Fiat 600e, la voiture électrique pour les familles et les amis, qui sera présentée le 4 juillet"

Cette nouvelle philosophie est illustrée dans l’amusante vidéo dévoilée par Fiat ci-dessous mettant en scène la nouvelle 600e, remplaçante électrique de la 500X qui sera dévoilée le 4 juillet prochain.