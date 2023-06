Les femmes en sport automobile : il reste du boulot !

Fan de sport auto, Candice Bouzendorff s'est demandé pourquoi les femmes n'étaient pas plus impliquées dans la Formule 1 et pourquoi certaines courses étaient divisées en fonction du sexe, comme les "W Series", championnat de course automobile exclusivement réservé aux femmes. Selon l'étude, 71,2% pensent que la différenciation sur le sexe aide les femmes pilotes à accéder plus facilement au monde de la F1.

D’autres résultats de l’enquête ont montré que 82,1% des participants sont favorables à ce que les femmes aient leurs propres championnats. Certains ont déclaré que cela augmenterait leurs chances de progresser dans les catégories et leur permettrait de participer à plus de compétitions. Les répondants ont également déclaré que cela améliorerait leur visibilité médiatique et les aiderait à mieux mettre en valeur leurs compétences.

Le chemin sera encore long

Comme toute étude, celle-ci a apporté son lot de réponses qui en disent long sur l’état d’esprit très macho de certains. A la question "Pourquoi les hommes et les femmes devraient participer séparément ?", les répondants ont des opinions variées sur les capacités des femmes à courir dans le sport automobile. Un répondant a déclaré : "Sauf exception, une femme n'est pas bonne en tant que pilote », tandis qu'un autre a mentionné : "Il y a un manque d'intérêt de la part des femmes pour ce sport".. D'autres réponses incluaient la nécessité de séparer en fonction du sexe parce que « les corps sont différents" ou encore que "c'est une question de virilité" et que "la F1 exige une force incroyable, et les femmes et les hommes ne peuvent pas avoir le même niveau physique à 100%".

Rappelons tout de même le riche palmarès de la gent féminine en course automobile : Teresa de Filippis (1926-2016), première femme à rouler en Formule 1 ; Lella Lombardi (1941-1992), femme la plus titrée de l'histoire de la catégorie reine; Desiré Wilson (1953), dont on se souvient pour avoir été la première à monter sur la plus haute marche du podium de F1; Michelle Mouton (1951), avec quatre victoires et neuf podiums en Championnat du Monde des Rallyes (WRC); ou encore Jutta Kleinschmidt, la seule femme à avoir remporté le rallye Dakar.