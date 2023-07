Essai auto Ford Bronco : Si Indiana Jones était une voiture…

Comme un Jeep Wrangler, le Bronco permet de rouler cheveux au vent, et même plus. Mais ça demande un peu d'huile de coudes. ©www.dennisnoten.com

Insatiable

Dans la pratique, le Bronco offre exactement ce que son look brut promet : un caractère taillé pour affronter tous les terrains. Clairement, si vous vous attendez à un SUV, passez votre chemin. Le Bronco, c’est un aventurier dans l’âme, qui aura toujours dans son sac l’outil pour vous sortir de tous les mauvais pas : que ce soit les descentes abruptes gérées au régulateur, les obstacles les plus complexes qui nécessiteront un désaccouplement de la barre antiroulis, ou les pistes graveleuses avalées au rythme de course, le Bronco sait vraiment tout faire. Le tout, avec une décontraction, presque une "coolitude" que peu peuvent lui contester.

Alors bien sûr, ce côté Indiana Jones a son revers sur la route, où le dynamisme ne fait pas partie de son jargon, où la précision de conduite prend un sens moins concret, et où l’insonorisation est des plus relatives. Mais toujours avec un caractère bien trempé qui nous rappelle qu’on n’est pas à bord d’un déplaçoir habituel.

Avec le Bronco, on est loin du SUV sans saveur... ©www.dennisnoten.com

Verdict











Vous l’aurez compris, le Bronco n’a rien d’un SUV. Et c’est justement pour ça qu’on l’achètera ! Ça, et la possibilité qu’il offre de rouler cheveux au vent en démontant le toit en quatre parties, ce qui ajoute encore un peu au plaisir de l’engin. Mais n’imaginez toutefois pas qu’il faille renoncer à toute forme de confort. L’instrumentation est numérique, le multimédia accueille Carplay et Android Auto sans fil, et la climatisation comme les aides à la conduite sont également fournies. Reste que le prix est à la hauteur de l’exclusivité : 76.600€ pour la finition Outer Banks, 80.700€ pour la Badlands, encore plus aventurière.

Basique dans sa présentation mais complet dans ses équipements, l'habitacle du Bronco étonne. ©www.dennisnoten.com

Ses bons côtés

- Son look inimitable et la possibilité d’enlever le toit

- Son caractère et son moteur V6

- Ses capacités off-road au-delà de la mêlée

Ford Bronco Badlands

Longueur : 4,800 m

Largeur : 1,937 m

Hauteur : 1,962 m

Volume du coffre : 546 l

Poids : 2 343 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 14,2 l/100km

Puissance : 335 ch

Couple : 563 Nm

Vitesse max : 161 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,2 s

Emissions CO2 (WLTP) : 338 g/km

Prix de base : 80.700 € TVAC