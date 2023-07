La somme astronomique perdue par les automobilistes belges dans les embouteillages depuis le début de l’année.

Aux heures de point du matin, il fallait par exemple 11 minutes et 46 secondes pour parcourir un trajet de 10 kilomètres dans la ville de Liège, contre 12 minutes et 13 secondes en moyenne des autres lundis, selon le TomTom Index. À Namur, le temps gagné était de deux secondes, de 18 secondes à Charleroi et de 27 secondes à Mons, toujours pour un trajet de 10 kilomètres.

À Bruxelles, les automobilistes francophones ont pu bénéficier, grâce aux vacances dans l’enseignement néerlandophone, de routes plus dégagées qu’à l’habitude, preuve, si l’on en doutait encore, que les embouteillages bruxellois sont massivement provoqués par les navetteurs en provenance des autres régions.

Toujours est-il que ces embouteillages ont un coût pour la société. Un énorme coût. Selon le tableau de bord de la mobilité en Belgique, mis au point début 2022 par la Fédération des entreprises de Belgique et la Febiac, les embouteillages auraient déjà généré un coût de près de 2,34 milliards d’euros depuis le début de l’année. Ce qui correspondrait à 0,5 % du PIB de notre pays. Et à près de 205 euros par citoyen belge.

Des estimations basées sur les heures de travail ou de loisirs perdues par les automobilistes dans les files mais aussi le prix des carburants ainsi que sur la transcription des émissions polluantes en matière de dépenses sanitaires.

Un chiffre astronomique qui s’accompagnerait toutefois d’une bonne nouvelle. Le coût des embouteillages semble diminuer, sans doute grâce à l’effet du télétravail. Si l’année avait pourtant mal commencé avec 354 millions d’euros perdus dans les embouteillages de janvier contre seulement 270 en janvier 2022, les mois de février, mai et juin ont largement contribué à inverser la tendance. Sur les six premiers mois de 2023, 156 millions d’euros ont été épargnés par rapport à 2022.