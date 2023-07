Folie automobile : vous ne devinerez jamais le prix estimé de cette épave

Une passion sans faille qui pousse les plus fortunés à faire l’acquisition de modèles mythiques à coups de dizaines de millions d’euros. L’an dernier, une Mercedes Coupé 300 SLR Uhlenhaut de 1955 avait été vendue, lors d’enchères confidentielles, au prix astronomique de 135 millions d’euros, devenant par la même occasion la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères, loin devant deux Ferrari GTO adjugées à 38 et 45 millions d’euros.

Des véhicules au palmarès bien rempli et habituellement en parfait état de marche au moment de la vente aux enchères. À l’inverse de la voiture prochainement mise en vente aux enchères par la maison Sotheby’s. La Ferrari 500 Mondial Spider datant de 1954 a depuis bien longtemps perdu la couleur rouge d’origine. Ses sièges, son volant et ses roues également : c’est à l’état d’épave carbonisée qu’elle sera prochainement vendue. Pour un prix mirobolant : la carcasse carbonisée lors d’un incendie il y a 60 ans pourrait atteindre les deux millions d’euros.

Les enchères concernant cette Ferrari 500 Mondial Spider carbonisée auront lieu le 19 août. ©Sotheby's

Cette Ferrari, qui avait pris feu après un accident en course, pouvait atteindre 235 km/h et avait une accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Signée par le designer italien Pinin Farina, la Ferrari 500 Mondial Spider n’a été produite qu’à 13 exemplaires. D’où son estimation élevée pour de telles enchères, même carbonisée.

La Ferrari 500 Mondial Spider carbonisée proposée aux enchères est l'un des 13 modèles dessinés par Pinin Farina. ©Sotheby's

En 2019, un modèle bien conservé s’était adjugé 3,54 millions d’euros.

En 2019, une Ferrari 500 Mondial Spider avait été adjugée 3,7 millions d'euros aux enchères. ©Ferrari

Une carcasse qui pourrait prendre place, telle une œuvre d’art, dans le salon que l’on imagine gigantesque d’un grand fortuné. Lequel ? Réponse le 19 août.