Insolite : une voiture électrique chinoise perd sa batterie en roulant !

Sur la vidéo publiée par CarNewsChina sur Youtube (ci-dessous), on peut voir la batterie de la voiture à même le sol, et le véhicule arrêté quelques mètres plus loin. La voiture incriminée est une Cao Cao 60, développée spécialement pour les services d’autopartage par Geely, le groupe gigantesque également propriétaire de Volvo, Polestar ou encore Smart et Lotus. Un modèle dont la batterie est donc interchangeable, et dont la société mère vante la rapidité de l’opération : le "swap" ne prendrait que 60 secondes ! Mais comme le dit l’adage, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et visiblement quelque chose a du mal se passer lors de l’opération sur le véhicule concerné. Heureusement, si l’incident peut-être impressionnant et soulève quelques questions quant à la sécurité de ces échanges de batterie, les dommages ont été limités.