Kia Picanto : un gros lifting pour une nouvelle carrière

Difficile de croire qu’il s’agit d’un facelift en découvrant la nouvelle Kia Picanto. L’ensemble de la partie avant est entièrement inédit, avec des phares à LED, la calandre "Tiger Nose" d’un genre nouveau et sa signature lumineuse traversante. Ce dernier élément se retrouve également à l’arrière, où les feux se prolongent désormais sur le hayon, sous la lunette. On notera également les nouvelles jantes et le bouclier arrière intégrant un pseudo-diffuseur d’air dans cette finition GT Line, la plus sportive de la gamme.