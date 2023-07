AEC importera désormais aussi Chevrolet, Cadillac et GMC en Europe

AEC diversifie son activité avec des marques du groupe General Motors, alors qu’elle travaillait jusqu’à présent (et travaille toujours) avec son grand concurrent, Stellantis. Une nouvelle entité a donc été créée : AEC Speciality Vehicles, ou AECSV en abrégé. L’annonce précise que seuls "des véhicules de niche à moteur thermique en provenance d’Amérique du Nord" seront proposés. Un détail qui a son importance puisque General Motors poursuit bel et bien sa présence officielle (bien qu’anecdotique) en Europe au travers des marques Corvette et Cadillac, et a annoncé son intention de revenir sur le vieux-continent avec une gamme de produits entièrement électriques dès la fin de cette année.