Clim, pneus, vignettes, coffre de toit, carburant, péages… : 10 conseils pour économiser plusieurs centaines d'euros sur la route des vacances

Près de 70 % d’entre eux se rendront sur leur lieu de villégiature en voiture. Un trajet certes moins onéreux que le train et l’avion mais qui peut aussi revenir cher si on ne fait pas attention sur le trajet.. Voici dès lors 10 conseils pour épargner plusieurs centaines d'euros pour un aller-retour.

1. Les prix des carburants

Bien préparer sa route pour savoir où et quand faire le prix au meilleur prix peut permettre de faire de sérieuses économies. ©CHARVAMALOU - PHOTO NEWS

Si leurs prix ont nettement baissé par rapport aux dernières vacances estivales, ils restent particulièrement prohibitifs. L’an dernier à la fin juin, un litre de diesel allégeait votre portefeuille de 2,2 € (prix maximum à la pompe). Aujourd’hui, il tourne autour d’1,75 €. Pour l’essence, on est passé de 2,04 € à 1,77 €.

Une baisse importante qui n’élude pas le fait que ces tarifs restent parfois supérieurs à nos voisins. Au Luxembourg, par exemple, un plein de diesel est tarifé à 1,426 € maximum. L’essence ne dépasse pas 1,541 € du litre.

Il ne faut donc pas avoir fait Math Sup pour se rendre compte qu’un passage par le Grand-Duché, pour ceux qui n’ont pas la chance de bénéficier d’une carte carburant payée par leur société, peut permettre de faire de précieuses économies. Une personne qui remplirait son réservoir de 50 litres au Luxembourg tant à l’aller qu’au retour pourrait déjà réaliser 32,2 € d’économie en diesel, et 22,8 € en essence.

Par ailleurs, il faut savoir que les stations-essence installées le long de l’autoroute pratiquent souvent les prix maximum, ou s’en rapprochent fortement.

Quitter l’autoroute pour aller faire le plein le long d’une nationale pourrait là aussi permettre de belles économies. Nous avons fait le test à hauteur d’Orange : dans la station la moins chère, située à 1,5 km seulement de l’autoroute A7, le litre de diesel s’affiche à 1,699 € contre 1,87 € dans la station autoroutière la plus proche. Et on passe d’1,87 € pour l’essence à 1,951. Un plein à cet endroit ne nécessiterait qu’un détour de 10 minutes mais permettrait d’économiser 17 € de diesel aller-retour et 8,1 € pour l’essence.

Pour vous aider à trouver les stations les moins chères sur vos routes, des applications pour smartphone existent. Tout comme le site https://www.prix-carburants.gouv.fr/ pour la France.

2. Une conduite souple et moins rapide

Rouler trop vite peut exposer à de sérieuses amendes. Mais cela coûte aussi en carburants. ©MICHEL TONNEAU

C'est d'une limpidité sans faille : une conduite sportive, nécessitant plus de puissance, entraîne de facto une hausse de la consommation de carburant. Adopter un style plus souple, sans à-coups, permettrait donc de soulager son portefeuille. Si la différence est difficilement mesurable, l'on sait par contre que rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet de faire des économies substantielles. Selon l'Agence de la transition énergétique (Ademe), cela permettrait d'économiser jusqu'à 5 litres de carburant sur un trajet comptant 800 kilomètres d'autoroute limitée à 130 km/h. Soit près de 18,7 € de diesel pour un aller-retour, et 19,5 € d'essence. Une diminution de la vitesse qui ferait toutefois perdre 30 minutes sur un trajet de 6h10 au départ.

3. Les péages

Emprunter les autoroutes sans péage permet de réduire ses dépenses sans que le temps de trajet soit considérablement rallongé. ©Copyright (c) 2018 Gary Perkin/Shutterstock. No use without permission.

En fonction de la route que vous emprunterez, vous serez confrontés à plus ou moins de péages. Le site viamichelin.fr permet de planifier son voyage partout en Europe en fonction de ces derniers. Pour un trajet entre Bruxelles et Marseille, par exemple, le site au Bibendum propose trois trajets différents. Avec, forcément, trois dépenses différentes pour les péages. En passant par Reims, Dijon et Lyon, le premier trajet demanderait de débourser 73,9 € en péage. Le deuxième, passant par Paris puis Lyon, nécessiterait 64,4 € de dépenses péage. Et le dernier, passant par le Grand-Duché de Luxembourg, ne demanderait que 59,4 € de péages. Pour un aller-retour, l'économie potentielle serait de 29 € pour "seulement" 1h20 de trajet aller-retour en plus.

L'autre possibilité, plus extrême, serait de ne prendre que les portions gratuites des autoroutes et d'emprunter les nationales quand elles deviennent payantes. Mais, selon viamichelin, l'économie vous ferait perdre près de six heures sur le trajet.

4. Un bon usage de la climatisation

Rouler dans un habitacle trop chaud, ça goutte. Trop froid, ça coûte. ©© Bernard Demoulin

Une étude de l'Ademe, publiée en 2020, avait permis de déterminer que la climatisation, sur autoroute, augmentait la consommation moyenne de carburant d'un litre par 100 km. Sur le trajet Bruxelles-Marseille, cela signifierait une hausse de 37 € aller-retour en diesel. Et 40,5 € en essence. Mieux vaut donc l'utiliser avec parcimonie. Selon l'Ademe, un réglage de la climatisation à 25 °C au lieu de 20 °C quand il fait 30 °C à l'extérieur permettrait de réduire sa consommation de carburant de l'ordre de 8 % en ville et 5 % sur route-autoroute.

5. Les sandwiches et collation

Préparer son sandwich soi-même le rendra non seulement plus savoureux mais également moins coûteux. ©ÉdA – 60601528096

C’est un poste qui peut vite coûter le plus cher : beaucoup d’automobilistes, faute de temps, préfèrent opter pour un casse-croûte acheté dans une station-essence sur l’autoroute. Mais un sandwich avec boisson peut rapidement frôler les 10 € par personne. Si l’on y ajoute biscuits, boissons et autres glaces, l’addition peut vite être salée. Mieux vaut donc prendre le temps de faire ses sandwiches avant de partir, et acheter biscuits et boissons près de chez vous. La différence peut facilement monter à près de 100 € sur un aller-retour à quatre.

6. La pression des pneus

Vérifier la pression de ses pneus : un geste salvateur sur le plan de la sécurité routière, mais aussi pour le portefeuille. ©Alexis Haulot

Bien vérifier la pression des pneus avant le départ peut non seulement s'avérer salvateur sur le plan de la sécurité routière, mais également sur le plan financier. Par le passé, plusieurs études ont établi que rouler avec des pneus légèrement sous-gonflés entraînait une surconsommation de carburant allant jusqu'à 10%. Sur un trajet Bruxelles-Marseille, cela signifierait donc une dépense supplémentaire d'une vingtaine d'euros aller-retour.

7. Les vignettes Crit’air

Pas de vignette vous expose à de sérieuses amendes. ©AFP

Dans certains pays, des vignettes sont nécessaires pour circuler en ville. En France, le périphérique de Paris ou des agglomérations comme Lyon, Toulouse, Nice ou Marseille l'exigent. En cas de contrôle, l'amende sera de 68 €. Un peu cher lorsque l'on sait que les vignettes (à acheter sur le site www.certificat-air.gouv.fr) sont accessibles pour 4,61 € et sont valables pour toute la durée de vie du véhicule. Attention, il faut compter deux ou trois semaines pour la livraison. De telles vignettes sont aussi nécessaires pour circuler dans d'autres pays comme la Suisse.

8. Le poids des bagages

Des bagages trop lourds et la voiture consomme plus. ©fotolia

Alors qu’en avion, le poids des valises est strictement limité, ceux qui partent en voiture ont souvent tendance à prendre toute leur garde-robe pour finalement faire bronzette en maillot de bain durant 10 jours. Après tout, puisqu’il y a de la place, pourquoi s’en priver ? Sauf que le poids des bagages joue sur la consommation du véhicule, sans que celle-ci ait pu être quantifiée par une étude. Moralité : voyagez léger.

9. Les coffres de toit

Les coffres de toit sont une belle alternative pour gagner de l'espace. Mais ils font aussi consommer plus votre voiture. ©DR

Si le coffre de la voiture ne suffit par pour emporter tout ce dont on a besoin en voyage, des coffres de toit permettent de suppléer le manque d'espace. Mais ce coffre de toit, tout comme les porte-vélos, entraîne une baisse drastique de l'efficacité aérodynamique. Et donc une hausse de la consommation de carburants. Par le passé, Touring avait révélé que de tels appendices automobiles augmentaient la consommation moyenne de 18% sur autoroute. Sur un trajet Bruxelles-Marseille, cela reviendrait à une hausse de la consommation aller-retour de l'ordre de 40 euros.

10. Eviter les amendes

En France, les radars ne pardonnent pas.

C'est une évidence mais elle est toujours à rappeler. D'autant plus que les Belges ont tendance à rouler plus vite sur la route des vacances : les amendes peuvent facilement exploser le budget. En levant le pied, on fait donc des économies de carburant mais on évite les risques également. Rouler à 140 km/h sur l'autoroute ne ferait gagner que 25 minutes sur un trajet de 800 kilomètres alors qu'il expose à plusieurs amendes de 68 €.

Conclusion

Un automobiliste qui veut faire des économies sur la route des vacances peut en faire de jolies même si cela implique parfois un temps de trajet plus long. En combinant tous les conseils ci-dessus, il serait possible de faire des économies proches de 300 euros aller-retour entre Bruxelles et Marseille. Un montant que, chacun sera d'accord, que l'on préfèrerait investir dans l'une ou l'autre activité/restaurant supplémentaire en vacances plutôt que sur la route des vacances.