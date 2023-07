Fiat 600e : la 500e des familles

Comme la 500e, la 600e s’inscrit dans la pleine lignée de sa devancière. Certes le regard se fait plus enjôleur, les angles s’affirment quelque peu et les feux se mettent en conformité avec la citadine. Mais les galbes, l’allure générale et la parenté évidente avec sa petite sœur restent. Cette 600 laisse apparaitre des détails soignés, comme les logos 600 spécifiques dans la calandre, les bas de caisse et le diffuseur arrière. Ou le design travaillé de jantes, jusqu’à 18 pouces. Par ailleurs, conformément à sa nouvelle politique, Fiat ne propose son nouveau modèle qu’avec des couleurs rappelant son pays d’origine : Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy, Sky of Italy, sur la version de lancement LaPrima du moins.