La nouvelle Peugeot 208 se montre et ne veut pas laisser la Renault Clio tranquille

La nouvelle Peugeot 208 se distingue par sa face avant redessinée, où les LED sont désormais triplées et séparées des optiques principales (sur la finition sportive GT en tous cas). La calandre adopte des éléments couleur carrosserie et se montre solidaire des phares, eux-aussi redessinés et désormais à LED pour toutes les fonctions d’éclairage. A l’arrière, c’est surtout la signature lumineuse qui évolue, tandis qu’à bord le multimédia se met à jour avec un écran de 10 pouces sur tous les modèles, et une instrumentation numérique.