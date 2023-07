Voici le Mercedes CLE, l’inattendu coupé qui fait d’une pierre deux coups

La ligne élégante se fait plus musclée en optant pour le pack AMG Line. ©© Mercedes-Benz AG

Caractère propre

En effet, si les nouveaux coupés et cabriolets adoptent bien une appellation en "E" pour se rapprocher de leur grande sœur, ils empruntent de nombreux composants à la C. Cela se remarque surtout à bord, où le meuble de bord est presque intégralement identique, caractérisé par son généreux écran central.

Extérieurement toutefois, le CLE affiche son propre caractère. Elégant et effilé, il se place judicieusement au milieu de ses deux génitrices en termes de dimensions. Avec 4,85 m, il est 10 cm plus long qu’une Classe C et 9 cm plus court que la nouvelle Classe E. Et surtout l’allongement de l’empattement de 25 mm par rapport l’ancienne Classe E coupé offrira plus d’espace aux passagers.

L'habitacle est pratiquement identique à celui de la dernière Classe C. ©© Mercedes-Benz AG

Le comportement sera logiquement orienté vers plus de dynamisme, avec notamment un châssis abaissé de quelques centimètres, un amortissement piloté et même des roues arrière directrices en option.

Par ailleurs, Mercedes a également publié des photos de la variante cabriolet, sans en dévoiler d’infos pour l’heure. On peut donc juste affirmer qu’elle recevra une capote en toile et le dispositif anti-remous Aircap intégré au pare-brise.

Un cabriolet est également prévu, mais Mercedes reste avare en informations à son sujet pour le moment. ©© Mercedes-Benz AG

Diesel et essence, en attendant l’hybride

Pour son lancement, le coupé CLE sera proposé avec trois moteurs essence et un diesel, tous associés à un système micro-hybride 48V qui se charge des arrêts et redémarrages. Les puissances s’échelonnent de 200 chevaux (CLE 220d) à 204 et 258 chevaux (CLE 200 et CLE 300), coiffées par les 381 chevaux de la version 450, la seule à adopter un moteur à six cylindres. Les trois moteurs essence peuvent être associés à la transmission intégrale 4Matic, fournie d’office sur les deux plus puissants. Mercedes travaille également sur une version hybride rechargeable spécifique qui arrivera un peu plus tard.