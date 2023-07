Coffres de toit : rigide ou souple, location ou achat, grande marque ou pas,… Tout ce que vous devez savoir sur cet indispensable de la route

Si certains opteront pour le concept du “bourrage” offrant un confort limité aux passagers du véhicule – surtout ceux à l’arrière -, d’autres choisiront le choix, plus onéreux, du coffre de toit.

Reste encore lequel choisir. Entre les coffres en dur et ceux en toile, les grands et petits formats, les chers et ceux d’entrée de gamme, il y a de quoi s’y perdre. Voici donc dix conseils à prendre en compte avant de vous décider.

1. Vérifiez la compatibilité du coffre de toit avec votre voiture

C’est une évidence mais on n’y pense pas forcément : le toit de votre voiture doit pouvoir supporter le poids du futur appendice. Celui-ci peut aller d’une cinquantaine de kg à un peu plus de 100, selon Touring, chargement compris. Il vaut donc mieux vérifier, dans le carnet du véhicule et le mode d’emploi de vos barres de toit, la charge maximale admissible. Cela vous permettra d’éviter un achat inutile, voire des dégâts en cours de route.

2. Un usage régulier ou ponctuel pour le coffre de toit

Certains utiliseront le coffre de toit une seule fois dans l’année, au moment des vacances estivales, d’autres s’en serviront de manière régulière. Alors forcément, en fonction du degré d’utilisation, certains coffres de toit sont à bannir. Inutile d’acheter un coffre de toit à 1500 euros si vous ne comptez l’utiliser qu’une seule fois par an. À l’inverse, si vous l’utilisez régulièrement, mieux vaut éviter les coffres d’entrée de gamme, moins solides.

3. Coffre de toit rigide ou souple ?

Depuis quelques années, les coffres de toit, souples, sont venus concurrencer les coffres rigides, généralement en plastique. Ces derniers ont l’avantage d’offrir une meilleure efficacité aérodynamique et offrent une bonne protection face aux éléments climatiques et au vol. Par contre, ils sont souvent lourds et encombrants. Ce qui nécessitera souvent deux personnes pour la mise en place et un espace de rangement relativement grand quand il n’est pas utilisé.

Le coffre souple a l’avantage d’être moins onéreux et plus léger que le rigide mais il offre une protection relativement limitée face aux aléas climatiques, notamment en cas de drache nationale. Par contre, il est nettement moins encombrant et plus facile à ranger lorsqu’il n’est pas monté sur le toit. Ils sont malheureusement beaucoup plus vulnérables face aux voleurs. Un simple coup de canif et le tour est joué. Mieux vaut donc les éviter si vous comptez faire une étape nocturne sur le chemin de vos vacances.

4. Quelle capacité ?

Tout dépend en réalité de ce que vous comptez transporter. Si le coffre de toit est un appendice pour combler le manque de place dans la voiture, un coffre de petit gabarit pourrait suffire. Si par contre, vous voyager à cinq dans une petite citadine, un coffre plus grand peut être intéressant. Par ailleurs, si vous comptez vous rendre au ski chaque année, il y a aussi la possibilité d’acheter un coffre très allongé pour y placer vos skis. Certains coffres vont jusqu’à offrir un volume de près de 700 litres. Soit largement de quoi faire votre bonheur, ce volume étant supérieur à celui d’une Peugeot 3008 par exemple. Peut-être inutile si vous voyagez seul.

5. Quelle fixation ?

Pour fixer le coffre du toit aux barres, il faut un kit de fixation. L’universel, en forme de U avec vis à mollette, est généralement fourni à l’achat de n’importe quel coffre mais est parfois laborieux à mettre en place. Et nécessite parfois de faire des trous dans le fond du coffre, ce qui n’est pas forcément idéal avec un coffre neuf, notamment s’il faut faire jouer la garantie. D’autres types de fixations existent mais leurs prix évoluent avec leur niveau de sophistication. Là aussi, tout dépendra de votre usage personnel. Si vous montez et descendez votre coffre de toit régulièrement, un kit de fixation rapide peut vous faciliter la vie. Une fois par an, on peut se contenter d’un kit universel.

6. Quel type d’ouverture ?

Au moment d’acheter votre coffre de toit, vérifiez-en l’ouverture. Son chargement se faisant une fois installé sur le toit, il ne faudrait pas que l’ouverture vous gêne, notamment si elle ne se fait que vers l’avant. L’idéal est donc d’opter pour un coffre de toit à ouverture latérale. Inutile d’en prendre un à ouverture bilatérale. C’est un gadget rarement utilisé qui peut faire grimper le prix de votre coffre de toit. Le problème ne se pose que pour des coffres rigides, l’ouverture des souples se faisant d’office par voie latérale, via des fermetures éclair.

7. Quelle fermeture ?

Les coffres de toit rigides offrent généralement une fermeture via clips et serrures. Ceux-là sont de meilleure facture pour lutter contre le vol que les souples, dont la tirette doit généralement être bloquée par un cadenas et qui peut être ouverte avec un simple bic. À bannir si vous comptez faire une étape en laissant le coffre souple sur votre toit.

Pour les coffres rigides, des fermetures à code sont également proposées sur certains modèles. Sans doute plus pratique car cela évite la perte de clefs. Enfin, dernier conseil concernant la fermeture à serrure : optez pour une serrure qui ne rend pas la clef si le coffre est mal fermé. Cela peut éviter une ouverture intempestive sur l’autoroute.

8. La solidité

En cas d’accidents ou de freinage brusque, il n’est pas rare que le coffre de toit s’ouvre, voire que des objets pointus – comme des skis – traversent la coque en plastique ou en toile du coffre de toit. Mieux vaut donc s’assurer que des renforts soit placés à l’avant du coffre de toit. Généralement, plus on va dans le haut de gamme, plus ces critères sont pris en compte par le fabricant.

9. Le bruit

Il faut savoir qu’en plus d’augmenter la consommation – jusqu’à 18 % selon Touring -, les coffres de toit peuvent aussi générer du bruit. Les coffres les mieux profilés, qui pénétreront plus facilement dans l’air, devraient générer moins de nuisances. Cela peut paraître un détail, mais après 1200 kilomètres de route, ce petit grain de sable peut vite devenir un gros caillou dans la chaussure.

10. Le prix

Évidemment, l’un des critères les plus importants pour faire l’achat d’un coffre de toit reste celui du portefeuille. Certains coffres de toit souples sont déjà disponibles pour une septantaine d’euros. Les rigides le sont à partir de 150 euros pour les entrées de gamme. Chez Auto 5, par exemple, les premiers coffres de toit sont accessibles à partir de 139,95 €. Idéal en cas d’usage unique ou rare. Les plus chers montent jusqu’à près de 1.000 euros.

Voici les meilleurs coffres de toit du moment

Si vous êtes toujours indécis après la lecture de nos dix conseils, nos confrères de meilleurtest.fr ont testé les différents types de toit pour en faire leur propre comparatif. Et les coffres de toit haut de gamme ne sont pas forcément ceux qui s’en tirent le mieux.

Le meilleur coffre de toit toutes catégories

Selon leur test, c’est le coffre de toit Dual Side Bermude 500 de la marque Norauto qui obtiendrait les lauriers de la victoire. Il s’adresse surtout aux amateurs de sports d’hiver puisqu’il est destiné à accueillir des skis mais il peut très bien servir pour les vacances estivales. Prix : 429,95 €.

Le meilleur coffre de toit d’entrée de gamme

Il s’agit d’un coffre de toit souple : le Handiworld Handiholdall WR330 de Walser qui offre une capacité de 330 litres et une charge de 50 kg pour un investissement de seulement 110 € hors promotion. “La qualité de fabrication de ce sac est des plus rassurantes grâce aux matières utilisées, son étanchéité, mais aussi la résistance des coutures et des finitions. Puisque le sac peut être verrouillé en toute sécurité, vous pouvez vous en éloigner en toute tranquillité”, indiquent Meilleurtest.fr.

Le meilleur coffre de toit haut de gamme

C’est le coffre de toit Motion XT XXL de la marque Thule qui remporte le test dans cette catégorie. Vendu pour un peu plus de 900 €, il offre, selon nos confrères de Meilleurtest.fr, une ouverture bilatérale facilitant le chargement mais aussi une sécurité importante via une clef qui reste bloquée dans la serrure tant que le coffre n’est pas bien verrouillé.

La location, une alternative peu coûteuse en cas d’usage ponctuel

Si vous avez besoin d’un coffre de toit de façon ponctuelle, l’achat peut être considéré comme particulièrement onéreux. Pourtant, des alternatives sont disponibles. Et parmi elles le système de location. Plutôt que d’acheter un coffre de toit qui dormira au fond d’un garage, d’un grenier ou d’un abri de jardin 340 jours par an, la location peut être une alternative. D’autant que les loueurs proposent généralement des coffres de qualité. Chez Pneu Van Hamme, par exemple, on propose quatre coffres de toit rigides pour un prix débutant à 12 € par jour. Chez Alain pneus, les premiers modèles sont disponibles à partir de 9,68 €.

À vous de faire le calcul de l’intérêt ou pas de passer par une location ou l’achat. Un automobiliste qui aurait besoin d’un coffre de toit une fois par an durant 15 jours, cela lui reviendrait déjà autour des 150 euros. Un achat serait peut-être préférable. Pour celui qui n’en a besoin que 3-4 jours par an, la location serait donc plus judicieuse.

Certains sites comme 2ememain ou le Marketplace de Facebook proposent aussi une location entre particuliers.

Enfin, l’achat en copropriété reste également intéressant. Pourquoi ne pas proposer à un membre de votre famille ou un ami l’acquisition d’un coffre de toit ensemble, de manière à mutualiser les coûts ? Seul bémol : il faut s’assurer de ne pas en avoir besoin au même moment.

Sur la route, n’oubliez par la présence de votre coffre de toit

C’est d’une logique implacable mais de nombreux automobilistes se font prendre au piège chaque année : qui dit coffre de toit dit augmentation de la hauteur des véhicules. Or, après un long trajet, certains ont tendance à oublier qu’ils ont un appendice sur leur toit et s’engagent dans un garage sans y prêter attention. Avant de se rendre compte avec fracas de leur erreur. Laquelle peut coûter cher : en plus des dégâts causés au coffre de toit ainsi qu’au toit du véhicule en lui-même, des dégâts conséquents peuvent être causés aux portes desdits garages.

Le coffre de toit n’est donc pas à oublier non plus à l’approche d’un parking avec une barrière empêchant les hauts formats de pénétrer. Pour les péages, il n’y aura a priori pas de soucis. Mais en cas de doute, mieux vaut opter pour les voies pour grands gabarits.

C’est d’ailleurs l’un des conseils formulés par Europ Assistance en la matière : “Ne perdez pas de vue que votre voiture est rehaussée de +/- 60 cm à cause du toit : attention aux tunnels bas, aux parkings souterrains, aux postes de péage, stations-service,…

Europ Assistance en profite par ailleurs pour délivrer quelques conseils sur la route. “Le coffre de toit modifie l’aérodynamisme de votre véhicule. Celui-ci réagira différemment au vent, aux freinages (plus longs), aux virages… Restez donc prudent lors de la conduite et tenez compte de ces paramètres lors de l’établissement de votre itinéraire (évitez le plus possible les petites routes à lacets). Il est conseillé de ne pas rouler à plus de 130 km/h (pour autant que la législation locale et les conditions de route le permettent).

Le poids des bagages doit aussi être réparti équitablement et les bagages ne doivent pas pouvoir glisser ou se déplacer dans le coffre : il est donc conseillé de bien les fixer ou de les caler avec d’autres objets ou avec des vêtements ou essuies.

Enfin, dernier conseil : certains automobilistes, par facilité, laissent leur coffre sur le toit de leur voiture une fois celui-ci déchargé. Une double mauvaise idée : non seulement le coffre attirera les voleurs qui ignorent qu’il est vide. Ensuite parce qu’il entraînera une augmentation de la consommation en raison de la résistance au vent.