Essai Dacia Spring Extreme 65 : Plus polyvalente, pas (beaucoup) plus chère

Le poids contenu de l'ensemble contribue à l'autonomie cohérente avec l'usage prévu (220 km)... et au prix serré. ©Dacia

Petit rappel

Rappelons d’ailleurs les atouts de base de la Dacia Spring. D’abord, c’est une citadine, catégorie dans laquelle l’électrification a infiniment plus de sens que dans celui des SUV familiaux de plus de deux tonnes, par exemple. Car qui dit citadine, dit trajets quotidiens assez courts, donc inutile de viser des autonomies de diesel. Dacia annonce 220 km, ce qui indique une batterie de taille raisonnable, avec tout ce que cela implique de positif en matière de poids et d’utilisation de matières rares. Moins de poids, c’est forcément moins de conso. Ici, on peut donc vraiment parler d’efficience énergétique. Et tout cela nous amène au facteur principal du succès de Dacia en général : le prix. On dit que 50% du prix d’une voiture électrique, c’est le prix de la batterie. Petite batterie, petit prix, et voilà comment la Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère du marché.

Si les plastiques sont... ce qu'ils sont, l'équipement ne manque de rien d'essentiel. ©Dacia

Du moins en partie, car les plastiques relativement basiques et l’équipement allant à l’essentiel jouent le même rôle dans la Spring que dans n’importe quelle Dacia "traditionnelle". Mais alors, cette nouvelle version fait-elle sensiblement augmenter le tarif ? Augmenter, oui. Sensiblement, non. Car le constructeur a l’art d’en donner plus pour pas beaucoup.

Verdict











Le supplément de style de cette finition Extreme ne coûte pas grand-chose. Des teintes un peu plus « fashion », des touches de couleur cuivre, des rails de toit… Tout cela est basé sur la finition Expression déjà pratiquement tout équipée (clim, système multimédia connecté à écran tactile, etc.). Alors pourquoi une Extreme coûte-t-elle 900€ de plus ? Parce qu’elle la seule à recevoir le nouveau moteur de 65 ch, soit 20 de plus que les autres Spring. Ce nouveau moteur la rend encore plus agile en ville, et surtout bien plus à l’aise sur les voies rapides. Quant à l’autonomie, elle est toujours de 220 km. A notre avis, Dacia vise juste avec cette version, qui ne peut qu’accroitre le succès de la Spring.

L'autonomie ne progresse pas, mais la Spring est encore plus alerte en ville. ©Dacia

Ses points forts :

Son prix toujours sans concurrence

Son réel sens de l’efficacité énergétique

Son supplément d’aise sur grands axes

La Dacia Spring Extreme 65

Longueur : 3,734 m

Largeur : 1,770 m

Hauteur : 1,516 m

Volume du coffre : 290 – 620 l

Poids : 1 017 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 14,5 kWh/100km

Puissance : 65 ch

Couple : 113 Nm

Vitesse max : 125 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 13,7 s

Autonomie (WLTP) : 220 km

Prix de base : 22 690 €