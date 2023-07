Citroën va se séparer de son centre d’essai historique de La Ferté-Vidame

Il reste donc un an et demi pour trouver un repreneur pour cet endroit exceptionnel de 812 hectares, ceinturé par 12 kilomètres de hauts murs de pierre qui serait la plus grande propriété privée de France.

Patrimoine Automobile

Le centre d’essai fait véritablement partie de l’histoire de Citroën, qui y a débuté ses essais dès 1938. C’est là que furent retrouvés en 1992 trois exemplaires de prototypes de la 2CV cachés à la veille de la guerre. C’est là encore que Citroën a fêté son centenaire en 2019 qui avait rassemblé 4.000 voitures de la marque, ce qui fait de l’événement le plus grand rassemblement mono marque du monde à ce jour.