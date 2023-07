Essence, hybride, électrique,… : face à l’incertitude, les Belges retardent l’achat d’une nouvelle voiture et font grimper l’âge du parc automobile

Et, de l’autre côté, des particuliers qui, face aux incertitudes en termes de motorisation, préfèrent prolonger la durée de vie de leurs véhicules de quelques années, ou se tourner vers le marché de l’occasion.

Les chiffres de Traxio confirment cette tendance. “Au cours des six premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures de neuves et d’occasion sont révélatrices de quelques faits marquants à propos du marché belge, confirme Filip Rylant, porte-parole de Traxio. Sous différents aspects, nous pouvons parler d’un véritable schisme : d’une part entre les sociétés et particuliers, et d’autre part entre les régions. Ainsi, en Belgique, 65 % des voitures neuves s’immatriculent au nom des entreprises/leasing/assujettis à la TVA (B2B) et seulement 35 % au nom de particuliers (B2C). En ce qui concerne les immatriculations B2B, la divergence est énorme entre Bruxelles (86,4 %) et la Flandre (73,0 %) d’une part et la Wallonie (à peine 27,9 %) d’autre part. Les causes en sont la diminution du nombre de sociétés de leasing ainsi que le recul des ventes en Wallonie de voitures immatriculées au nom d’une entreprise.”

En revanche, le marché d’occasion, en plein boom actuellement, serait à 89 % aux mains des consommateurs (B2C). “Là aussi nous observons un cas particulier en Wallonie où 94,1 % des voitures d’occasion sont immatriculées par des particuliers. Alors que la Wallonie ne représente que 22 % des voitures neuves, les occasions (37 %) en composent une part élevée. À Bruxelles et en Flandre, la tendance est inversée car la part des immatriculations neuves est beaucoup plus élevée que celle des occasions.”

Marché des voitures neufs et d'occasion selon le type d'acheteur et la région ©IPM Graphics

Des chiffres confirmés par la Febiac dans son analyse du marché pour le premier trimestre 2022 : “Pour une immatriculation neuve par un particulier, deux immatriculations sont réalisées par un client professionnel.”

Un changement de comportement dans le chef des particuliers qui a une conséquence majeure : le parc des véhicules circulant sur notre territoire devient de plus en plus vieux. De nombreux Belges, dans l’incertitude totale face à la motorisation pour laquelle ils doivent opter pour leur futur véhicule, préfèrent repousser leur achat de quelques mois voire années. “Honnêtement, je ne sais pas ce que je dois prendre comme moteur, explique Grégory, un habitant de Schaerbeek. J’ai bien compris qu’il serait stupide, au vu des interdictions, d’opter pour un diesel à Bruxelles. Mais entre l’essence, l’hybride et l’électrique, j’avoue que je suis un peu perdu. Surtout vu la différence de prix de l’électrique, dont la technologie doit encore évoluer. Ma petite diesel (NDLR : répondant à la norme Euro 5) peut encore rouler jusqu’en 2025. Je vais la pousser jusqu’au bout.”

À lire aussi

Et après ? “J’ai une préférence pour l’occasion car il y a trop d’incertitudes concernant les modèles neufs. Rien ne me dit que la voiture neuve que j’achèterai aujourd’hui sera encore autorisée dans cinq ans. Et je préfère attendre que la technologie électrique s’améliore, avec des batteries que j’espère moins lourdes, une autonomie plus grande qu’actuellement et, surtout, des prix plus abordables.”

Un comportement qu’ils sont nombreux à adopter. Résultat, malgré la hausse des nouvelles immatriculations via les sociétés, l’âge moyen du parc automobile est en train d’augmenter, favorisée aussi par la pénurie de semi-conducteurs qui a empêché de nombreux Belges d’acheter une nouvelle voiture. De huit ans et neuf mois en 2017, l’âge moyen des voitures en Belgique est passé à 9 ans et huit mois désormais, selon les chiffres de Traxio.

L'âge moyen du parc automobile en Belgique est en hausse. ©Traxio

Doit-on y voir un effet contre-productif des mesures prises pour verdir le parc automobile ? Le verdissement du parc auto est en effet moins rapide qu’espéré par les autorités. Certains pourraient aussi en conclure que, plus le parc automobile vieillit, plus il pollue. C’est vrai mais il ne faut pas oublier que les différentes interdictions, principalement à Bruxelles, ont débarrassé celui-ci des véhicules les plus polluants. Avec les futures interdictions dans les trois régions d'ici 2030, la moyenne d’âge des véhicules devrait repartir à la baisse.

À lire aussi

Avant de connaître une nouvelle hausse puisque les voitures électriques sont, selon les estimations, vouées à tenir au moins 20 ans. Autant d’années durant lesquelles elles ne relâcheront aucun gaz à effet de serre dans l’atmosphère.