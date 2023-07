La Belgique est le troisième pays d’exportation pour les voitures chinoises

La Belgique troisième

Surprise : la Belgique pointe en troisième position des exportations chinoises de véhicules, derrière le Mexique et devant l’Australie. Pas moins de 120.000 voitures auraient ainsi été expédiées dans notre pays au premier semestre. Pourtant, le premier constructeur chinois, MG, n’apparait qu’au 26ème rang des immatriculations sur notre territoire, avec 2.276 unités. Viennent ensuite Polestar et Lynk&co, avec 1.072 et 1.017 immatriculations respectivement. Les autres (BYD, Aiways, DFSK ou encore Maxus, Seres et FAW sont anecdotiques). Alors comment expliquer qu’un tel volume soit expédié chez nous ?

Tout simplement parce que les ports d’Anvers et, surtout, Zeebruges sont d’importants ports d’entrée européens pour les véhicules. Depuis 2014, le second est d’ailleurs la principale plateforme logistique automobile européenne pour véhicules légers, juste devant Bremerhaven (Allemagne), selon la chambre d’investissement flamande. Plus de 3 millions de véhicules y transitent chaque année, auxquels s’ajoutent 1,2 million à Anvers.

Ensuite, au-delà des marques chinoises proprement dites telles que BYD, Nio, MG, Lynk & co ou Polestar qui arrivent via Zeebruges, il faut ajouter les véhicules produits en Chine par des constructeurs occidentaux ou japonais. Parmi lesquels Tesla, qui importe ses modèles à gros volumes, Model 3 et Model Y Standard Range depuis Shanghai via la Belgique pour l’Europe occidentale.