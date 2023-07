La Renault 5 électrique roule déjà dans les rues

La R5 de série conservera bien les traits de son ancêtre, et sera dotée de 5 portes. ©Renault

À lire aussi

Elles ne se cachent pas (trop)

Des modèles dont le camouflage est bien plus léger que ce qui a cours généralement dans ce genre de mise au point. Ici pas de masquage complet des phares, ni de motifs géométriques qui « cassent » les formes et proportions de la voiture. Place à un noir mat intégral, aux arêtes et détails soulignés de couleurs vives (jaune ou rouge) qui confirment que les versions de série ont bien gardé tout le style de la R5 originelle promis par le concept. On découvre toutefois des proportions légèrement différentes qui laissent deviner notamment l’implantation de la batterie dans la plateforme, entre les essieux. Ou encore une garde au sol plus généreuse que sur le concept.

Pour rappel, la Renault 5 électrique doit prendre la succession de la Zoé l’année prochaine, avec un prix d’appel qui tournera autour des 25.000€.