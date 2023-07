Le Salon automobile de Genève fera son retour en 2024 sous un nouveau concept

Stands préconçus et hôtels partenaires

Le but est de rendre l’événement plus abordable pour les constructeurs et exposants, alors que beaucoup d’entre eux rechignaient à revenir, face aux coûts exorbitants que signifiaient leur présence sur place, entre l’emplacement, les stands à monter, le personnel sur place, les hôtels, etc.

Les organisateurs proposeront cette fois des stands préconçus, ce qui réduira considérablement les frais de développement des participants. Un concept "plug-and-play" comme il est appelé, avec des espaces plus petits et plus sobres où "les exposants n’ont qu’à choisir la couleur qu’ils souhaitent et apposer leur propre branding" explique Mr Mesquita, tout en précisant que ceux qui le souhaiteraient pourraient bien sûr apporter leur propre stand.

Les coûts seront également mieux gérés en dehors du Salon proprement dit, puisque des accords ont été signés avec 16 hôtels à proximité du Palexpo pour assurer des chambres à tarifs préférentiels, et sans surcoût pour les réservations de dernière minute.

Attentes modestes

Avec un show réduit à 7 jours et face aux incertitudes quant au nombre d’exposants qui répondront présent, le GIMS se montre prudent dans ses prévisions d’affluence : 300.000 visiteurs, mais quelque 10.000 journalistes tout de même sont attendus. Le dernier Salon de Genève en 2019 avait attiré 600.000 personnes.