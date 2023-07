Renault Scenic : même nom, nouvelle orientation

Le look s'annonce plus massif et anguleux, avec à la fois des surfaces lisses, moins travaillées. ©Renault

Le Scenic de série semble en être resté assez proche visuellement, avec notamment cette nouvelle signature à LED à l’avant que l’on a pu voir entretemps sur la Clio restylée. Le profil laisse apparaitre une portière arrière particulièrement longue, ce qui devrait faciliter l’accès à bord, pour attacher les enfants dans leur siège notamment. Les poignées de portes seront rétractables pour favoriser l’aérodynamisme, et ainsi l’autonomie. Et l’arrière apparait plus musclé que sur les dernières Renault, avec un nouveau dessin "en L ".