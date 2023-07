Départ en vacances: un Belge sur deux ne fait pas vérifier sa voiture avant de partir, voici les conseils pour bien vérifier la pression de ses pneus

Selon cette enquête menée auprès de 1200 Belges, il appert que 45 % des automobilistes ne savent pas ou ne se soucient pas de l’état de leurs pneus. Pourtant, un pneu usé ou mal gonflé peut être source de bien des maux. D’abord en matière de sécurité : un pneu qui crève ou explose parce qu’il est mal gonflé peut entraîner des accidents dramatiques. Au mieux, c’est du temps perdu sur la route pendant que l’automobiliste ou un dépanneur viennent permuter le pneu en défaut. Ensuite sur le plan des économies : un pneu mal gonflé peut entraîner une surconsommation de carburant de l’ordre de 10 %. “C'est gênant en soi, mais encore plus à l’étranger. Les Belges en sont bien conscients, car deux sur trois vérifient toujours leurs pneus avant de partir. Pourtant, pas moins de 14 % des conducteurs les plus jeunes déclarent ne jamais le faire.”

Un pneu mal gonflé ou usé a plus de chances de crever. Le faire vérifier peut éviter bien des mésaventures sur la route des vacances. ©EdA

Selon l’enquête de Bridgestone, les jeunes seraient encore moins enclins que les autres conducteurs à vérifier leurs pneus. “Un jeune conducteur sur cinq de 30 ans et moins n’a aucune idée de l’état de ses pneus.”

"Des pneus en mauvais état ont-ils un impact sur la tenue de route, la consommation de carburant et la sécurité"

Bridgestone recommande donc de vérifier l’état de vos pneus tous les deux mois et avant chaque long trajet. En pratique, la plupart des Belges le font une ou deux fois par an. Près de 20 % des conducteurs le font une fois par an ou moins. Les personnes de plus de soixante ans indiquent, quant à elles, vérifier leurs pneus mensuellement. “Il est assez frappant que ce soient surtout les jeunes qui n’effectuent pas ces contrôles de sécurité. Ils ne savent pas dans quel état se trouvent leurs pneus, ils ne vérifient pas leur voiture ou leurs pneus, pas même juste avant de partir en vacances”, déclare Robert Veraart, directeur de Bridgestone Benelux pour les consommateurs. “C’est pourquoi nous appelons tous les conducteurs à vérifier soigneusement leurs pneus avant de partir : le pneu est-il en bon état, présente-t-il une usure de la bande de roulement, la pression des pneus est-elle conforme aux recommandations ? Des pneus en mauvais état ont-ils un impact sur la tenue de route, la consommation de carburant et la sécurité.”

Les sept conseils de Bridgestone pour bien vérifier la pression de ses pneus

Le manufacturier délivre donc 7 conseils pour bien vérifier la pression de ses pneus.

1. Garez votre voiture sur une surface plane et braquez complètement les roues avant à gauche ou à droite pour pouvoir inspecter les pneus correctement.

2. Lors de la vérification des flancs du pneu, soyez attentif aux déformations et aux fissures. Celles-ci peuvent survenir à la suite de contacts violents avec un trottoir, un nid-de-poule, ou en raison du simple vieillissement du caoutchouc. Un pneu endommagé peut se fissurer ou éclater.

3. Vérifiez la bande de roulement du pneu. Il s’agit de la partie en contact avec le sol et qui est donc importante pour une bonne tenue de route. Assurez-vous que ses sculptures ​ ne sont pas usées et qu’il n’y a pas de clous dans le pneu.

4. La profondeur de la bande de roulement d’un pneu doit être d’au moins 1,6 mm pour évacuer suffisamment d’eau. Ceci est facilement mesurable grâce aux indicateurs d’usure : ces petits pavés ​ de gomme situés dans les rainures principales ayant la même hauteur que la profondeur minimale légale de sculpture. Si la sculpture est usée jusqu’à l’indicateur, il est nécessaire de remplacer le pneu.

5. Pour plus de certitude, vous pouvez utiliser une jauge de profondeur de analogique ou numérique. Placez-la dans l’une des rainures du pneu et vous pourrez immédiatement lire la profondeur exacte.

6. N’oubliez pas de vérifier la pression des pneus. Une pression incorrecte a un impact sur la tenue de route, la consommation de carburant et l’usure des pneus. La pression correcte est indiquée fréquemment sur un autocollant dans la trappe à carburant, sur le montant intérieur ​ de la portière conducteur ou dans le manuel d’entretien.

7. Vérifiez la pression lorsque les pneus sont “froids” (après avoir parcouru moins de 3 km ou après avoir été immobiles pendant au moins 2 heures). Lorsque les pneus sont chauds, la pression mesurée est toujours plus élevée, vous n’obtiendrez donc pas de résultat fiable.