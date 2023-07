Essai auto Lotus Eletre : la voiture électrique tient son premier SUV sportif !

Premier SUV et premier véhicule de Lotus, il marque le début d'une nouvelle ère pour le constructeur. ©Lotus

Une finition au top !

Impressionnés ensuite par son intérieur. La qualité de fabrication, les ajustements, les habillages, les détails : tout est extrêmement soigné, même pour la catégorie premium dans laquelle il concourt. Les moindres recoins sont habillés de matériaux flatteurs, recyclés ou biosourcés selon les désirs du client. Et l’écran central pilote un multimédia particulièrement réactif et bien pensé ergonomiquement. Lotus laisse par ailleurs le choix entre les configurations quatre ou cinq places, la première offrant des sièges massant aux multiples réglages, la seconde libérant un coffre plus généreux (688l) et autorisant plus de modularité.

Même la passager à droit à son propre écran. Mais son intérêt est très limité puisqu'il ne sert qu'à passer d'un titre musical à l'autre. ©Lotus

Plus de 900 chevaux !

Impressionnés enfin par sa fiche technique : les deux moteurs fournissent 603 ou… 905 chevaux selon la version retenue ! La plus puissante, Eletre R, passe de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et pointe à 265 km/h, pas mal pour un mastodonte de près de 2,7 tonnes ! Mais plus que la puissance, ce sont surtout l’essieu arrière directionnel, la suspension pneumatique (de série) et le maintien actif du roulis qui font la différence. Cette Eletre fait oublier sa masse dans les parcours sinueux, où il fait montre d’une agilité rare à ce niveau de gamme. Même des modèles non-électriques ne font pas aussi bien !

La stabilisation active en courbes et les roues arrière directrices font oublier les 5,10 m et 2.650 kg de l'Eletre en courbe. ©Lotus

Verdict











Certains diront que l’Eletre n’est pas le plus puissant ni le plus rapide des SUV électriques à l’accélération. C’est vrai. Mais celui-ci peut se targuer d’offrir un vrai tempérament sportif lorsque viennent les courbes. Quant à l’autonomie, elle s’échelonne de 600 à 490 km selon la puissance et la taille des roues retenues. Et la grosse batterie (112 kWh !) peut se recharger de manière ultra-rapide en 20 minutes (10-80%) sur une borne de 350 kW. Même le prix d’appel est agressif : 98.690€. Tout est relatif, certes, mais cela le met à la hauteur d’un simple Porsche Cayenne de base, moins puissant et non-électrique. Pour la méchante version R, comptez en revanche 154.090€.

En configuration quatre places, les sièges arrière sont inclinables, chauffants, ventilés et même massants ! Royal ! ©Lotus

Ses bons côtés :

- Son intérieur d’une qualité véritablement impressionnante

- Son comportement routier musclé et agile en dépit de son poids

- Son autonomie réelle et sa capacité de recharge rapide

Lotus Eletre R

Longueur : 5,103 m

Largeur : 2,103 m

Hauteur : 1,536 m

Volume du coffre : 688 l

Poids : 2 640 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 28,3 kWh/100km

Puissance : 903 ch

Couple : 985 Nm

Vitesse max : 265 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 2,95 s

Autonomie (WLTP) : 490 km

Prix de base : 154 090 € TVAC