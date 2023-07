Ioniq 5 N : Hyundai présente sa première sportive électrique de 650 chevaux !

Quelques changements sont également à noter à bord, avec notamment un volant spécifique doté de raccourcis permettant de sélectionner le mode de conduite voulu. Et une fonction N Grin Boost qui permet d’accéder à tout instant à la puissance maximale. Par ailleurs, le N Road Sense recommande automatiquement l’activation du N Mode quand le panneau routier "double virage" est détecté "pour permettre au conducteur de profiter pleinement de chaque seconde de conduite".

L'habitacle diffère surtout par des habillages et un volant spécifiques. ©Hyundai

650 chevaux

Cette version N porte la puissance à un niveau jamais atteint par Hyundai : ses moteurs électriques ne développent pas moins de 609 chevaux combinés, et même jusqu’à 650 chevaux à leur pic de puissance avec la fonction Boost. De quoi expédier le crossover à 100 km/h en 3,4 secondes ; et pointer à 260 km/h. Selon le constructeur, "le N e-shift et le N Active Sound + procurent des sensations et une sonorité similaires à celles d’une voiture thermique hautes performances". Le premier reproduit la sensation d’un changement de rapport comme sur une boite automatique classique, le second "tâche de proposer non seulement une sonorité EV futuriste, mais aussi des sons rappelant le moteur thermique et l’échappement".

Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés.