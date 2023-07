Cette fois ça y est, le premier Tesla Cybertruck a été produit, après presque 2 ans de retard !

C’est par une simple photo des employés de l’usine avec le premier exemplaire de l’excentrique pick-up électrique que Tesla a officialisé la nouvelle. Le Cybertruck entre en phase de production dans la Gigafactory texane du constructeur. Présenté pour la première fois en 2019 – souvenez-vous du fameux « fail » des vitres blindées – le Cybertruck va donc arriver sur les routes avec quasiment deux ans de retard. Initialement en effet, la disponibilité du modèle était annoncée pour "fin 2021". Le temps notamment pour la marque de peaufiner la mise au point des batteries de nouvelle génération utilisant les cellules 4680, plus compliquée qu’escompté. Celles-ci, plus denses en énergie, doivent permettre au pick-up de tenir ses promesses en termes d’autonomie. Celle-ci, en plus des données définitives du modèle, n’ont pas encore été confirmées par le constructeur.