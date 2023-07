Ineos élargit sa gamme d’un pick-up et envisage une motorisation à hydrogène avec BMW

La benne arrière n'offre pas la charge utile la plus élevée du segment, au contraire des capacités de franchissement. ©Ineos

Diesel ou essence

Le Quartermaster laissera le choix de la motorisation entre des six-cylindres essence (286 ch) ou diesel (249 ch) fournis par BMW, associés à une transmission automatique ZF à huit rapports. Bien entendu, il gardera toutes les aptitudes au tout-terrain de ses frères, avec un garde au sol de plus de 26 cm, la possibilité de rouler dans 80 cm d’eau et "des angles d’approche, de crêtes et de fuite inégalés par les pick-up de production actuels". Le prix en Belgique n’est pas encore connu.

Le Grenadier convertit à l'hybdrogène avec l'aide de BMW se distingue par un capot plus bombé. ©Ineos

Hydrogène et électrique

Pour sa première apparition en public, le Quartermaster était accompagné d’un prototype de Grenadier fonctionnant à l’hydrogène. Celui-ci utilise la dernière génération de pile à combustible de BMW, identique à celle utilisée dans le X5 Hydrogen. Cette technologie permet d’utiliser l’hydrogène pour alimenter un moteur électrique, lequel permet une répartition précise du couple entre les roues arrière pour offrir une précision en off-road inégalée, selon le constructeur. Un modèle qui pourrait rejoindre un Grenadier tout-électrique en production dès 2026. Ineos, qui produit 400.000 tonnes d’hydrogène par an, lance en tous cas un appel aux législateur.

"Le démonstrateur de grenadier à hydrogène et notre modèle tout électrique prévu pour 2026 témoignent de l'engagement d'Ineos en faveur de l'objectif net zéro. les véhicules électriques sont parfaits pour certaines utilisations, […] tandis que les véhicules électriques à hydrogène sont plus adaptés aux trajets plus longs, aux cycles lourds où les batteries ont un impact trop important sur la charge utile […]". explique Lynn Calder, CEO d’Ineos Automotive "Ineos produit également 400 000 tonnes d'hydrogène par an et s'engage à faire de l'hydrogène un carburant clé pour l'avenir. Notre démonstrateur prouve que la technologie est capable, mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est du soutien des décideurs politiques pour aider à fournir l'infrastructure pour la prochaine génération de véhicules à hydrogène".