Le Santa Fe devient aussi délicieusement décalé que les dernières Hyundai

Quel que soit l'angle sous lequel on l'appréhence, le nouveau Santa Fe ne laisse pas indifférent. ©Hyundai

"L'intérieur du tout nouveau Santa Fe offre un espace de vie généreux pour un style de vie en plein air sans effort" détaille le communiqué. Les sièges et la garniture de toit aux couleurs vives donnent une impression d'espace, tandis que les garnitures en bois au toucher doux et les sièges en cuir Nappa mêlent nature et sophistication. Un certain nombre de matériaux sont bien entendu durables : la garniture de pavillon en suédine, les tapis de sol et les dossiers des sièges des deuxième et troisième rangées fabriqués à partir de plastique recyclé, ou encore les garnitures de portes, en similicuir écologique. ​ Pour parfaire la sensation d’aventure, les couleurs intérieures et extérieures sont inspirées par la lumière naturelle.

Hyundai tente de faire vibrer la corde aventurière avec son dernier-né. Mais ne vous y méprenez pas, le Santa Fe reste avant tout un confortable SUV familial. ©Hyundai

Toutefois, le Santa Fe restera bien taillé avant tout pour un usage familial, avec ses 7 places. Le tableau de bord adopte un dessin inspiré des modèles précités, avec toutefois un écran supplémentaire sur le tableau de bord pour régler la climatisation.

Pour tous les détails, il faudra toutefois encore patienter jusqu’au mois prochain, lorsque Hyundai révélera officiellement ce nouveau Santa Fe au monde entier via sa chaine Youtube.