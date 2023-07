Essai Volkswagen ID.3 restylée : De retour dans le coup ?

Batteries et moteurs restent identiques au modèle précédent. ©Volkswagen.

Plus accueillante

Une philosophie que l’on retrouve d’ailleurs à bord, où là aussi un soin a été apporté pour la rendre moins "cheap" qu’auparavant. Les plastiques, autrefois durs, sont désormais moussés de série, les portières ont été redessinées, la sellerie est en matériaux recyclés, et le tableau de bord peut désormais accueillir un écran tactile de 12 pouces. Pour le retour des commandes physiques par contre, il faudra attendre la prochaine génération.

L'habitacle a bien progressé en qualité, notamment dans le choix des matériaux. ©Volkswagen

Une fois derrière le volant, rien de nouveau sous le soleil en revanche. Il y a bien de nouvelles aides à la conduite, comme le Travel Assist qui permet de changer de voie de manière automatique, mais pour le comportement pur et dur, l’ID.3 reste une petite urbaine vive et agile, qui encaisse bien les irrégularités de la route et se montre dynamique sur route sinueuse, surtout comme ici, sur les routes de Bretagne ! Dommage que sa direction et son amortissement - voiture électrique oblige - soient aussi molletonnés, on aurait aimé avoir davantage ce sentiment de contrôle sur elle.

Le comportement routier ne change pas fondamentalement. ©Volkswagen

Verdict











Jusqu’à présent, en voyant une ID.3, on pouvait se dire : "Regarde, c’est une voiture électrique", aujourd’hui, on se dirait plutôt : "Regarde, c’est une Volkswagen". Cette mise à jour légère est donc réussie. Mais techniquement, rien ne change. Les mêmes packs de batteries qu’auparavant sont proposés : 58 kWh pour une autonomie annoncée à 427 km, et 77 kWh pour atteindre les 557 km. Cette dernière peut être rechargée de 5 à 80% en seulement 30 minutes, grâce à une puissance de recharge jusqu’à 170 kW sur chargeur rapide. Mais le tarif reste élevé : à partir de 45.484€.

Ses bons côtés :

- Son look ennobli et plus élégant

- Son autonomie et sa puissance de recharge dans la moyenne haute

- Son habitacle lumineux et chaleureux

La Volkswagen ID.3 58 kWh

Longueur : 4,261 m

Largeur : 1,809 m

Hauteur : 1,562 m

Volume du coffre : 385 – 1,267 l

Poids : 1 815 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 15,4 kWh/100km

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Vitesse max : 160 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,3 s

Autonomie (WLTP) : 427 km

Prix de base : 42 990 €