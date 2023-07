La régénération des batteries : la solution pour des trottinettes électriques plus propres ?

Jusqu’à 80% de capacité retrouvée

My-eScooter, entreprise nivelloise spécialisée dans la fabrication et la distribution de trottinettes électriques, lance donc un service de régénération permettant de restaurer les batteries usagées en récupérant jusqu’à 80% de leur capacité initiale. Le service de régénération des batteries de My-eScooter utilise des technologies de pointe pour évaluer, restaurer et tester les batteries. Il est effectué en Europe afin de garantir une performance optimale et diminuer les émissions de CO2.

Une innovation qui comporte de nombreux avantages selon l’entreprise : 30 à 40% plus économique qu’une nouvelle batterie, contribution à la réduction des déchets électroniques et les batteries ne quittent pas l’Europe, pour minimiser l’impact CO2.

"Notre nouveau service de régénération des batteries représente une avancée majeure pour notre marque et renforce notre engagement initial. Nous sommes prêts à offrir ce service pour d’autres marques et d’autres types de solutions liées à la mobilité durable comme les vélos électriques ou les chariots élévateurs par exemple" déclare Sanjeev D’Souza, fondateur de la marque My-eScooter.