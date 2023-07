Plus d’autonomie et version sportive : la MG4 enfonce le clou !

La MG 4 était jusqu’à présent proposée en deux versions : 170 ch et 350 km d’autonomie avec la batterie de 51 kWh, ou 204 ch et jusqu’à 450 km avec celle de 64 kWh. Le constructeur ajoute désormais deux nouvelles variantes. La première n’est proposée que sur la finition Luxury. Sobrement baptisée Autonomie Etendue, elle porte sa puissance à 245 chevaux en adoptant le moteur arrière de la sportive X-Power (lire ci-après). Et surtout, une batterie plus conséquente de 77 kWh (bruts). De quoi porter l’autonomie totale à 520 km, tout en se montrant plus performante : le 0 à 100 km/h est effectué en 6,5 secondes, et la vitesse de pointe est relevée à 180 km/h.