Audi va utiliser une plateforme chinoise pour son prochain modèle électrique

Audi propose déjà plusieurs voitures électriques dans sa gamme : les SUV Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback, construits à Bruxelles, qui utilisent la plateforme MLB commune avec, notamment, les Q7 et Q5 ; la berline e-tron GT, qui partage la même plateforme que la Porsche Taycan ; et enfin les Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback, qui utilisent la plateforme MEB, identique aux Volkswagen et Skoda électriques notamment.