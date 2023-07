Le patron d’Alfa Romeo ne veut pas "d’écran d’un mètre de large" ni de systèmes d’assistance à outrance dans ses voitures

Depuis que Tesla a impulsé la mode des écrans XXL omnipotents, tous les constructeurs suivent tête baissée, sous couvert de "faire moderne". Tant pis pour l’ergonomie et la sécurité, les services marketing se chargeront d’expliquer au public le soi-disant bien-fondé de ces dalles devenues incontournables. Une tendance qui ne séduit pas Jean-Philippe Imparato ni les clients d’Alfa Romeo. Interrogé par le média automobile britannique Autocar, le patron de la marque a fait savoir que ses clients "ne veulent pas d’écrans d’infodivertissement d’un mètre de large ni 200 systèmes d’assistance à activer ou désactiver". Une manière selon lui de préserver la concentration et le plaisir de conduire des Alfa Romeo. Cela ne signifie pas que les prochains modèles n’auront pas d’écrans plus grands, "dépendamment du modèle", au centre. Mais, face au conducteur, la taille et la forme traditionnelle seront préservées.