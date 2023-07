Bruxelles aura finalement bien son salon de l’auto en janvier !

Voitures, motos, camions… mais surtout du spectacle !

Mais voilà que l’on apprend désormais la tenue du Brussels Auto Show (Brussels Motor Show et Salon de l’Auto étant des marques déposées de la Febiac) du 17 au 21 janvier prochain. Aux commandes : 402 Automotive, une société néerlandaise spécialisée dans l’organisation d’événements automobiles aux Pays-Bas et à Dubaï, principalement dans l’univers du tuning et des oldtimers.

Toutefois, seuls 2 des 5 halls prévus pour l’événement seront dédiés à la présentation des nouvelles voitures, aux lancements, aux premières et aux conditions spéciales, comme le veut la tradition en janvier. Les autres seront donc exclusivement dédiés au show et à la passion automobile, et plus puisque l’organisateur prévoit également de convier les camions et les motos.

"Vous pouvez vous attendre à un impressionnant "Car Catwalk" où l'expérience et le divertissement seront à l'honneur. Vous aurez ici l'opportunité d'admirer des créations époustouflantes, de côtoyer des YouTubers et des influenceurs bien connus et d'assister aux présentations des marques automobiles par leurs ambassadeurs de marque, qui bénéficieront également d'une importante attention en ligne dans les jours qui suivront le salon" précise le communiqué.

Comme par le passé, l’événement débutera par une journée réservée à la presse ainsi qu’aux professionnels, et plusieurs nocturnes seront au programme.

Reste à voir si les Belges adhèreront à cette nouvelle formule d’un événement auquel ils restent très attachés.