L'Union européenne va interdire la peinture chromée pour les voitures à partir de 2024

Mauvaise nouvelle pour les entreprises qui utilisent de la peinture chromée pour leur production, elle est sur le point d'être interdite par l'Union européenne. Ce type de peinture est très utilisé dans l'industrie automobile et dans la décoration, mais elle serait en fait hautement cancérigène. C'est ce qui ressort de plusieurs années d'étude effectuées par des experts en santé, la peinture chromée, libérée au contact de l'air, serait 500 fois plus nocive pour la santé que les émanations de diesel par exemple. Elle représenterait de gros risques de développer un cancer du poumon et aurait aussi des effets néfastes sur l'environnement. L'Etat de Californie, très sensible aux questions écologiques, a décidé aussi d'interdire le chromage, mais ne le fera qu'à partir de 2039, de quoi voir venir plus tranquillement que pour les entreprises européennes.