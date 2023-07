Saab en passe d’avoir une descendance ?

L’histoire de Saab n’a pas été un long fleuve tranquille. Propriété de General Motors durant 20 ans (1989-2009), la société suédoise fut finalement vendue à Spyker Cars et son mégalomane patron Viktor Muller en janvier 2010. La société néerlandaise, qui produisait alors bon an mal an une quinzaine de voitures entièrement à la main n’a évidemment pas les reins assez solides ni le savoir-faire suffisant pour assurer la pérennité de Saab, qui sera finalement liquidée fin 2011.