Volkswagen va également développer deux nouvelles électriques sur une plateforme chinoise

La marche forcée vers la voiture électrique continue de mettre à mal les constructeurs européens. Le rapport de force entre constructeurs occidentaux et chinois est en train de s’inverser. Jusqu’à récemment dominateurs et à la pointe technologiquement, les constructeurs historiques devaient s’associer à une entreprise chinoise pour avoir accès au plus grand marché automobile mondial, « offrant » ainsi leur technologie. Mais l’élève a dépassé le maitre, et désormais, ce sont les Européens qui frappent de plus en plus souvent aux portes chinoises pour ne pas rater le train de l’électrification.