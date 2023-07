Le Toyota Land Cruiser n’est pas mort : une nouvelle génération en approche

Véritable franchisseur capable de suivre les Land Rover Defender, Mercedes Classe G ou encore Ineos Grenadier loin du bitume, le Land Cruiser n’est en revanche pas le plus sexy du lot face à ses concurrents au style reconnaissable. C’est justement ce que devrait apporter la nouvelle génération, qui sera dévoilée ce mercredi 2 aout. Celle-ci devrait faire preuve d’un design bien plus affirmé, qui s’inspire de la mouture de la fin des années 70 et des années 80. Un design plus anguleux, qui pourrait être calqué sur celui du nouveau Lexus GX (ci-dessous), modèle réservé au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. C’est en tous cas la promesse sous-jacente de l’unique photo dévoilée par le constructeur à l’heure actuelle, en tête d’article.