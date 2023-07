Tesla en pleine tourmente: l'entreprise aurait sciemment menti sur l’autonomie de ses véhicules et enterré les plaintes des clients

Des plaintes ignorées et des entretiens refusés

Revers de la médaille de son insolent succès commercial, le constructeur a dû faire face ces dernières années à une augmentation parallèle du nombre de plaintes des consommateurs, incapables d’atteindre dans la réalité l’autonomie vantée. A tel point que Tesla aurait mis en place l’an dernier une équipe chargée d’enregistrer ces plaintes… et de les faire disparaitre, purement et simplement. Les rendez-vous de maintenance des propriétaires s’étant plaints, et demandant un contrôle du système, étant tout simplement annulés. Sous pression, cette équipe était censée annuler « un maximum de rendez-vous chaque jour » précise la source, ses membres ayant été informés que "chaque annulation faisait économiser 1.000 dollars à Tesla".

Cette révélation va-t-elle donner lieu à un "Teslagate" ou au contraire s’étioler dans l’indifférence générale comme la plupart des précédents manquements de la marque ?

En tous cas, elle relance l’épineux sujet de l’autonomie réelle des voitures électriques. Si la norme WLTP est censée être aussi proche que possible d’un usage réel, dans les faits, la distance qu’il est possible de parcourir dépend de bien des facteurs sur lesquels les constructeurs n’ont pas ou si peu d’emprise : la température extérieure, la vitesse, et le style de conduite de chacun, etc. Avec à la clé des variations énormes qui peuvent passer, selon ces paramètres, du simple au double …