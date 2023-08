Les conducteurs de Tesla revendent leurs voitures en masse pour une surprenante raison

Une revente sur 5 à cause de Musk

Les résultats montrent que 21,5% des répondants ayant vendu leur Tesla l’on fait par désapprobation du comportement d’Elon Musk. Un chiffre interpellant puisqu’il concerne tout de même plus d’une revente sur cinq, devant les inquiétudes quant à la qualité et au service (18,7%). Parmi les autres causes importantes de revente de Tesla, on trouve également un manque de satisfaction de la perception de la marque (17,8%), les loyers trop élevés (13,1%) et le manque de possibilité de personnalisation et d’options (10,3%).

Affaire de personnalité ?

Tesla pourra toujours se rassurer par le fait que la plupart des acheteurs conserve une opinion positive de la marque et de ses produits. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la satisfaction par rapport à la voiture est directement liée à l’approbation ou non d’Elon Musk. Ainsi, 96% des sondés ayant répondu qu’ils achèteraient à nouveau une Tesla à l’avenir ont une opinion favorable de son PDG, alors que 91% des personnes qui ne souhaitent plus de Tesla lui sont défavorables.