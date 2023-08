Le SsangYong Torres arrive aussi en électrique

L’habitacle a été complètement redessiné, et arbore désormais deux écrans de 12,3 pouces formant un affichage panoramique. La console centrale a été allégée, au profit d’un accoudoir central flottant qui revient plus en avant. L’habitabilité s’annonce particulièrement généreuse, avec notamment un coffre annoncé à 839 litres (jusqu’au pavillon).

Avec un coffre de plus de 800 litres et une garde au sol généreuse, le Torres vise clairement les familles d'aventuriers. ©KG Mobility

Jusqu’à 460 km d’autonomie et un tarif serré ?

Pour son Torres EVX, KG Mobility a choisi des batteries LFP (Lithium-fer-Phosphate), technologie de plus en plus utilisée par les constructeurs, notamment sur la Tesla Model 3. Si elles n’affichent pas le meilleur rendement du marché, ces batteries permettent de réduire les besoins en matériaux chers (cobalt notamment) et donc, de réduire les coûts de production d’environ 30 à 40% par rapport à la technologie NMC (Nickel-Manganese-Cobalt). On peut donc s’attendre à un prix d’appel serré pour ce Torres EVX, qui promet tout de même une autonomie comprise entre 420 et 460 km WLTP selon les chiffres provisoires. En outre, il sera possible d’alimenter des appareils électriques extérieurs grâce à la fonction Vehicle-to-load.

Les spécifications et le prix définitifs du Torres EVX sont attendus d’ici la fin de l'année, tandis qu'il sera exposé dans les showrooms début de l'année prochaine.