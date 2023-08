Voici le nouveau Toyota Land Cruiser, qui marque un retour aux sources

Plus 4x4 que jamais

Derrière cette nouvelle apparence, le nouveau Land Cruiser évolue sensiblement sur le plan technique. Il repose sur un nouveau châssis, et reçoit une direction à assistance électrique. Les capacités en tout-terrain sont encore améliorées par le système Multi-terrain Select, qui permet d’adapter les paramètres du véhicule au terrain rencontré, mais aussi du Multi-terrain Monitor, qui offre au conducteur une vue claire de la zone située immédiatement autour et même sous le véhicule. Pour la première fois, il est même possible de désaccoupler la barre stabilisatrice avant pour permettre de s’aventurer sur des terrains encore plus hostiles.

L'arrière à comme un petit air de Rolls Royce Cullinan, vous ne trouvez pas ? ©Toyota

Diesel ou… diesel !

Pour sa commercialisation au premier semestre prochain, le Land Cruiser sera proposé chez nous avec un unique moteur diesel, motorisation qui reste la plus adaptée écologiquement parlant sur un véhicule imposant comme celui-ci, souvent amené à tracter de lourdes charges, jusqu’à 3,5t dans le cas présent. D’une cylindrée de 2,8l, il délivre 204 ch et se trouve couplé d’office à une boite automatique à 8 rapports.

En 2025, l’offre sera complétée d’une nouvelle version micro-hybride 48V de ce même moteur.

Désormais le multimédia figure en bonne place dans l'habitacle et l'instrumentation est numérique. ©Toyota

Edition limitée

Le Land Cruiser fait aussi sa révolution à bord, avec un habitacle plus soigné et plus connecté : double écran (multimédia et instrumentation), clim trizone, intérieur cuir, sans oublier bien sûr "les derniers systèmes Toyota Safety Sense dans le cadre d'un pack complet Toyota T-Mate". Et il laisse toujours au client le choix entre les configurations 5 ou 7 places.

Comme c’est désormais de coutume, le lancement s’accompagnera d’une série limitée – environ 3.000 unités pour l’Europe – reconnaissable à ses teintes spécifiques et, surtout, à ses feux avant ronds uniques, clin d’œil au Land Cruiser BJ né il y a 72 ans.